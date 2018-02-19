Аваков: Оружие, из которого стреляли в полицейского, изъято

Глава МВД отменил свой приказ о награждении бывшего бойца бватальона Донбасс оружием

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что отменил свой приказ о награждении оружием экс-бойца батальона Донбасс Александра Федорченко, подозреваемого в ранении полицейского. Об этом он написал в комментарии на своей странице в Facebook.

Кроме того Аваков заявил, что оружие изъято.

"Да, наградное (оружие, - ред.). Человек тогда заслужил боевыми действиями, к сожалению, это ничего не меняет. Приказ отменен, оружие изъято", - сообщил глава МВД.

15 февраля 2018 года возле здания Соломенского суда Киева, где избирали меру пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову, произошли столкновения, один правоохранитель получил огнестрельное ранение. По информации СМИ, стычки произошли между полицейскими и представителями правых движений. В частности на фото и видео с места события можно увидеть людей в форме Национальных дружин. Следователи открыли уголовное дело по ч. 3 ст. 345 УК (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа).

Мужчину, ранившего полицейского, задержали в порядке ст. 208 УПК.

Депутат Егор Соболев сообщил, что стрелял доброволец батальона Донбасс Александр Федорченко, позывной Брест. При этом стрельба велась из наградного оружия.

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