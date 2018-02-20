Пьяный экс-участник АТО открыл стрельбу и бросил гранаты: фото

В результате взрыва гранаты ранения получили двое, им оказали необходимую медицинскую помощь

Вчера, 19 февраля, в селе Залесье пьяный бывший участник АТО открыл стрельбу по мирным жителям. Об этом сообщил у себя в Facebook глава ГУ НП в Киевской области Дмитрий Ценов.

"Сотрудники полиции, применив спецсредства, табельное огнестрельное оружие и средства физического воздействия, задержали в селе Залесье 53-летнего пьяного бывшего участника АТО, который из автоматического оружия (хотя на фото - револьвер, - ред.) стрелял по мирным жителям, после чего бросил две гранаты в их двор", - отметил Ценов.





Во время задержания мужчина открыл прицельный огонь и бросил боевую гранату в сторону сотрудников полиции, которые прибыли на место происшествия.









Он также пытался скрыться на служебном автомобиле. В результате взрыва пострадали два человека, соседи злоумышленника. Им оказывалась квалифицированная медицинская помощь.

Ценов уточнил, что следователи открыли три уголовных производства: по факту покушения на умышленное убийство, угрозы или насилия в отношении работника правоохранительного органа и незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

10 февраля в Киеве возле станции метро Черниговская днем произошло убийство.

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