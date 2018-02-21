Во Львовской области в жилом доме взорвался газ

В результате взрыва были травмированы два человека

В Золочеве Львовской области в результате взрыва газа в жилом доме были травмированы двое. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"В кирпичном одноэтажном жилом доме размером 10х8 м произошел взрыв газовоздушной смеси без последующего горения. Трое людей, находившихся в доме на момент взрыва, не могли самостоятельно покинуть помещение, спасатели вынесли пострадавших из разрушенного здания и передали медикам", - говорится в сообщении.

В частности, была травмирована женщина 1948 года рождения и мужчины 1971 г.р. Пострадавшие госпитализированы в Золочевскую центральную районную больницу.

Обстоятельства происшествия и причина взрыва устанавливаются.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.