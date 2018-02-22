Суд перенес заседание по делу Бузины из-за занятости судьей

Защите также предоставили возможность ознакомиться с жалобой потерпевшей

Шевченковский районный суд Киева перенес на 24 апреля предварительное заседание по делу об убийстве журналиста Олеся Бузины из-за занятости в другом процессе. Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец в Facebook.

"Суд по делу об убийстве О.Бузины прервался из-за занятости в других судебных процессах, а также для предоставления возможности стороны защиты ознакомиться с жалобой потерпевшей, заявленной ее представителем на заседании", - написала она.

Сегодня на подготовительное заседание в Шевченковский райсуд Киева прибыли прокурор Шаповалов, мать Бузины, обвиняемые Андрей Медведько и Денис Полищук, а также их защитники. В суд не пришла потерпевшая, жена Бузины, но ее представитель сообщил, что она просила рассматривать дело в ее отсутствие.

16 апреля 2015 года Бузину застрелили на улице Дегтяревской в Шевченковском районе столицы возле дома, где он жил. По подозрению в убийстве в июле 2015 года были задержаны двое киевлян - Медведько и Полищук. Досудебное следствие в деле продолжается.

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