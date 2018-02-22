В Донецкой области суд приговорил боевика к восьми годам тюрьмы

В октябре 2016 года боевик был задержан с оружием во время диверсионной операции вблизи позиций ВСУ в районе Широкино

Славянский райсуд Донецкой области приговорил к восьми годам лишения свободы боевика террористической организации ДНР. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что летом 2014 года житель Авдеевки присоединился к боевикам.

В составе разных формирований ДНР мужчина участвовал в боевых действиях против ВСУ.

В октябре 2016 года боевик был задержан с оружием во время диверсионной операции вблизи позиций ВСУ в районе Широкино.

Суд признал задержанного виновным в терроризме и незаконном обращении с оружием.

20 февраля в городе Лиман Донецкой области добровольно сдался полиции бывший сообщник контролируемых Кремлем боевиков, который скрывался на протяжении трех лет.

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