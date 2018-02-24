В Польше выдвинули обвинения работодателю парализованной украинки
Владельцу фирмы в Польше, где работала гражданка Украины, которую после инсульта бросили парализованной на скамейке, предъявили обвинения в нелегальном трудоустройстве иностранцев. Об этом сообщает Польское радио.
Согласно сообщению, в пятницу, 23 февраля, правоохранители допросили работодателя и предъявили ему обвинения в нелегальном трудоустройстве украинки и ее сестры.
Пресс-секретарь Велькопольской полиции Анджей Боровьяк сообщил, что обвинение касается прежде всего несообщения об этом факте в Заведение общественного страхования. После допроса бизнесмена отпустили домой. Он добавил, что полиция занимается расследованием этого дела.
В свою очередь в Окружной инспекции труда в Познани сообщили, что в фирме мужчины инспекторы труда проводят тщательную проверку, результаты которой будут известны в конце марта.
14 февраля сообщалось, что в Польше начали сбор средств для украинки по имени Оксана, которую работодатель вывез на автомобиле в соседний город и бросил парализованной на одной из скамеек недалеко от остановки автобуса после того, как у нее произошел инсульт.
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