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В Польше выдвинули обвинения работодателю парализованной украинки

24.02.2018 16:25
Владельцу фирмы, где работала гражданка Украины, предъявлены первые обвинения в нелегальном трудоустройстве иностранцев
В Польше выдвинули обвинения работодателю парализованной украинки
Фото: facebook.com/Департамент консульської служби МЗС України

Владельцу фирмы в Польше, где работала гражданка Украины, которую после инсульта бросили парализованной на скамейке, предъявили обвинения в нелегальном трудоустройстве иностранцев. Об этом сообщает Польское радио.

Согласно сообщению, в пятницу, 23 февраля, правоохранители допросили работодателя и предъявили ему обвинения в нелегальном трудоустройстве украинки и ее сестры.

Пресс-секретарь Велькопольской полиции Анджей Боровьяк сообщил, что обвинение касается прежде всего несообщения об этом факте в Заведение общественного страхования. После допроса бизнесмена отпустили домой. Он добавил, что полиция занимается расследованием этого дела.

В свою очередь в Окружной инспекции труда в Познани сообщили, что в фирме мужчины инспекторы труда проводят тщательную проверку, результаты которой будут известны в конце марта.

14 февраля сообщалось, что в Польше начали сбор средств для украинки по имени Оксана, которую работодатель вывез на автомобиле в соседний город и бросил парализованной на одной из скамеек недалеко от остановки автобуса после того, как у нее произошел инсульт.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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