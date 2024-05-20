Спикер Минобороны: Военнообязанные могут получать повестки на работе

Фото: Генштаб ВСУ

Согласно закону о мобилизации, работодатели могут вручить повестку военнообязанному сотруднику. Об этом в еженедельном дайджесте рассказал представитель Министерства обороны Дмитрий Лазуткин.

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По его словам, согласно положению №563, утвержденному Кабмином, представители исполнительных органов сельских, поселковых, городских советов, а также работодатели, руководители предприятий, учреждений и организаций осуществляют оповещения, вручение повесток, ознакомление с приказами о необходимости прибыть в ТЦК.

С 18 мая вступили в силу конкретные положения закона о мобилизации. Теперь все военнообязанные в течение 60 дней должны обновить свои данные – телефон, электронную почту, при наличии, и фактическое место жительства. Это можно сделать тремя способами – через ТЦК, ЦНАП или электронный кабинет.

17 мая в Украине запустили электронный кабинет военнообязанного, который стал доступен через приложение "Резерв+". Он необходим для того, чтобы мужчины призывного возраста смогли обновить свои данные согласно новым нормам закона о мобилизации.

18 мая Минобороны приступило к тестированию нового сервиса — электронной очереди в ТЦК.

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