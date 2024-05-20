Речник Міноборони: Військовозобов'язані можуть отримувати повістки на роботі

Фото: Генштаб ЗСУ

Згідно з законом про мобілізацію, роботодавці можуть вручити повістку військовозобов'язаному співробітнику. Про це у щотижневому дайджесті розповів речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін.

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За його словами, відповідно до положення №563, затвердженого Кабміном, представники виконавчих органів сільських, селищних, міських рад, а також роботодавці, керівники підприємств, установ та організацій здійснюють оповіщення, вручення повісток, ознайомлення із наказами про необхідність прибути до ТЦК.

З 18 травня набули чинності конкретні положення закону про мобілізацію. Тепер всі військовозобов'язані протягом 60 днів повинні оновити свої дані – телефон, електронну пошту, за наявності, та фактичне місце проживання. Це можна зробити трьома способами – через ТЦК, ЦНАП або електронний кабінет.

17 травня в Україні запустили електронний кабінет військовозобов'язаного, який є доступний через застосунок "Резерв+". Він необхідний для того, щоб чоловіки призовного віку змогли оновити свої дані згідно з новими нормами закону про мобілізацію.

18 травня Міноборони розпочало тестування нового сервісу — електронної черги до ТЦК.

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