Оккупанты задержали на админгранице с Крымом украинца - РосСМИ

В ФСБ говорят, что гражданин Украины разыскивался за грабеж

Российские оккупанты из ФСБ задержали на админгранице с Крымом, в пункте пропуска "Джанкой" гражданина Украины, который якобы находится в федеральном розыске. Об этом сообщает РИА Крым со ссылкой на данные пограничного управления ФСБ.

Согласно сообщению, гражданин Украины 1973 года рождения следовал по маршруту Геническ-Джанкой.

"Выяснилось, что мужчина… с декабря 2017 разыскивается правоохранительными органами Республики Крым за совершение преступления по ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж). Задержанного передали сотрудникам полиции, сейчас он находится под стражей", - заявили в погрануправлении ФСБ.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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