Оккупанты продолжают нарушать Минск: погиб боец ВСУ

С начала суток зафиксировано 5 обстрелов сил АТО со стороны боевиков

С начала суток 25 февраля зафиксировано 5 обстрелов сил АТО со стороны оккупантов. Погиб украинский военный, еще один получил ранения. Об этом сообщает пресс-служба штаба АТО.

Там отметили, что российско-оккупационные группировки продолжают нарушать режим тишины.

На Луганском направлении боевики применили 82-мм минометы по позициям ВСУ неподалеку Зайцево. Из гранатометов и стрелкового оружия они обстреливали украинские опорные пункты в районе Крымского и Новолуганского.

На Донецком направлении захватчики из минометов калибра 82-мм и стрелкового оружия вели огонь по защитникам Водяного, а из стрелкового оружия - по защитникам шахты Бутовка.

"В общем, с начала суток, зафиксировано 5 обстрелов сил АТО со стороны оккупантов. В результате вражеского огня, к сожалению, погиб украинский воин, еще один защитник получил ранения", - сказано в сообщении.

Ранее начальник Генштаба Вооруженных Сил Украины Виктор Муженко сообщил, что в Украине продолжается изменение формата антитеррористической операции на операцию Объединенных сил, которую возглавит военное руководство.

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