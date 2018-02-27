В больницах ОРЛО не хватает детских врачей - ГУР

Источники LIGA.net в больницах Луганска также подтвердили факт запрета выезда медикам из города

В больницах и поликлиниках временно оккупированных районах Луганской области не хватает детских врачей. Об этом говорится в сводке Главного управления разведки Минобороны.

"Продолжается отток квалифицированного медицинского персонала с временно оккупированных территорий востока Украины. Отмечен недостаток более 50% врачей, прежде всего в детских отделениях", - говорится в сообщении.

По данным военной разведки, недостаток кадров пытаются компенсировать путем назначения на врачебные должности выпускников медицинских учебных заведений без предварительного прохождения ими интернатуры.

"Назначение неопытных врачей приводит к ухудшению состояния медицинского обеспечения населения оккупированных районов", - уточнили в ГУР.

Также медикам запретили выезжать за пределы ОРЛО. "Каждого медицинского работника предупредили о запрете выезда за пределы под личную подпись. Медицинский персонал больниц получает угрозы, что в случае освобождения они будут призваны на военную службу", - отмечается в сообщении.

Источники LIGA.net в больницах Луганска подтвердили факт запрета выезда медикам из города. "Новости в этом как таковой нет. Запрет был введен еще, когда началась война, в 2014 году. Его не отменили до сих пор", - сказал врач одной из больниц.

Читайте также: Где в ОРДО не хватает врачей и вакцин от кори: подробности

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.