В больницах ОРЛО не хватает детских врачей - ГУР
В больницах и поликлиниках временно оккупированных районах Луганской области не хватает детских врачей. Об этом говорится в сводке Главного управления разведки Минобороны.
"Продолжается отток квалифицированного медицинского персонала с временно оккупированных территорий востока Украины. Отмечен недостаток более 50% врачей, прежде всего в детских отделениях", - говорится в сообщении.
По данным военной разведки, недостаток кадров пытаются компенсировать путем назначения на врачебные должности выпускников медицинских учебных заведений без предварительного прохождения ими интернатуры.
"Назначение неопытных врачей приводит к ухудшению состояния медицинского обеспечения населения оккупированных районов", - уточнили в ГУР.
Также медикам запретили выезжать за пределы ОРЛО. "Каждого медицинского работника предупредили о запрете выезда за пределы под личную подпись. Медицинский персонал больниц получает угрозы, что в случае освобождения они будут призваны на военную службу", - отмечается в сообщении.
Источники LIGA.net в больницах Луганска подтвердили факт запрета выезда медикам из города. "Новости в этом как таковой нет. Запрет был введен еще, когда началась война, в 2014 году. Его не отменили до сих пор", - сказал врач одной из больниц.
Читайте также: Где в ОРДО не хватает врачей и вакцин от кори: подробности
ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
16:23
-
16:17
-
15:29
-
15:02
-
14:44
Новости партнеров
- 68345
- 65510
- 28848
- 27111
- 24551