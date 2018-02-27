"ИхТамНет": киборг Кузьминых рассказал ЕП о военных РФ в Донбассе

Находясь в плену, неоднократно общался с офицерами Российской Федерации, заявил сегодня в Европарламенте легендарный киборг Олег Кузьминых

В Европарламенте украинские офицеры, среди которых киборг Олег Кузьминых, а также волонтеры и добровольцы рассказали о реальных фактах российского военного присутствия в Донбассе. Об этом сообщает Укринформ.

27 февраля прошло обсуждение проблем физической и психологической реабилитации украинских военнослужащих, которые принимали участие в боевых действиях в Донбассе, отражая российскую агрессию.

"Я хочу отметить прямое российское присутствие в Донбассе. С этой целью я прибыл сюда, и хочу об этом вам рассказать. Начиная с 2014 года, я и мои побратимы видели военных с опознавательными знаками российской армии, а также военную технику на территории Донбасса, которая производится и находится на вооружении в России. Находясь в плену, я неоднократно общался с офицерами Российской Федерации", - сказал офицер Вооруженных сил Украины полковник, командир 90-го батальона 81-й бригады Олег Кузьминых, который защищал Донецкий аэропорт.

22 мая 2015 года из плена боевиков был освобожден командир киборгов Олег Кузьминых.

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