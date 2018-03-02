ОБСЕ нашла фургон с "грузом 200" в оккупированной части Донбасса

28 февраля наблюдатели посетили четыре пограничных района, которые не контролируются украинским правительством

Международные наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ обнаружили возле оккупированной РФ Амвросиевки в Донецкой области заметили фургон с надписью "Груз 200". Об этом говорится в отчете организации за период 1 марта.



"Возле населенного пункта Амвросиевка (неподконтрольный правительству, 56 км к юго-востоку от Донецка) наблюдатели видели белый фургон с табличками "ДНР", на лобовом стекле которого был знак с надписью "Груз 200" на русском языке", - подчеркнули наблюдатели.

В сообщении сказано, фургон двигался на юго-восток по дороге Т0507, маршрут которой пролегает через Донецк-Макеевку-Харцызск-Иловайск-Амвросиевку-Успенку.



Отмечается, что 28 февраля посетили четыре района, которые не контролируются украинским правительством.

Первый замглавы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг раскритиковал действия Вооруженных Сил Украины, которые 31 января 2018 года взяли под контроль в "серой зоне" Луганской области село Новоалександровка.

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