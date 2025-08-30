Во Львове убит бывший спикер Верховной Рады Андрей Парубий

Андрей Парубий (Фото: x.com/AndriyParubiy)

Во Львове днем 30 августа был убит народный депутат от Европейской солидарности и бывший спикер Верховной Рады. Об этом сообщили Нацполиция и глава областной военной администрации Максим Козицкий.

По его словам, Парубий умер до приезда медиков.

"Во Львовской области разыскивают стрелка, который убил бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия. Привлечены все профильные службы", – отметил Козицкий.

Убийство Парубия подтвердил и президент Владимир Зеленский. Ему доложили о происшествии министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и генеральный прокурор Руслан Кравченко.

"Только что доложили о первых известных обстоятельствах ужасного убийства во Львове. Погиб Андрей Парубий. Мои соболезнования родным и близким. Все необходимые силы и средства привлечены к расследованию и поиску убийцы", – сообщил он.

По данным правоохранителей, около полудня поступило сообщение о стрельбе во Франковском районе Львова. Пострадавший скончался на месте, установлено, что он был известным общественным и политическим деятелем 1971 года рождения.

Сейчас устанавливается личность стрелка и место его пребывания. К расследованию привлечены следственно-оперативные группы Главного следственного управления Нацполиции и полиции Львовской области, Служба безопасности Украины и другие необходимые органы.

Спикер Рады Руслан Стефанчук сообщил, что Парубий был убит выстрелами из пистолета. Он посвятил жизнь борьбе за независимость Украины.

"Он был одним из активных участников национально-демократического движения в конце 80-х, комендантом Самообороны Майдана во время Революции Достоинства, последовательным защитником украинской государственности. От имени Верховной Рады Украины выражаю соболезнования родным и близким Андрея", – написал Стефанчук.

Мэр Львова Андрей Садовый попросил журналистов не обращаться за дополнительными комментариями относительно события.

"Сегодня самое важное – чтобы правоохранительные органы нашли убийцу и установили все обстоятельства. Это вопрос безопасности в воюющей стране, где, как видим, нет абсолютно безопасных мест. Прошу журналистов с пониманием отнестись и не обращаться за дополнительными комментариями. Сейчас должны работать и комментировать правоохранители", – написал он.

Справка. Андрей Парубий занимал должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины с 27 февраля по 7 августа 2014 года. Был председателем Верховной Рады с апреля 2016 года по август 2019 года. В 2014 году координировал ежедневное функционирование Евромайдана, был фактическим комендантом и руководителем палаточного городка и руководителем отрядов Самообороны.

Сейчас он является действующим депутатом ВРУ от Евросолидарности, был №2 в списке после пятого президента Петра Порошенко.