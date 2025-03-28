В Днепропетровской области нашли мертвым депутата от Батькивщины Плахотника

Александр Плахотник (Фото: страница депутата в Facebook)

В Каменском районе Днепропетровской области обнаружили погибшего мужчину с огнестрельным ранением головы, сообщили в полиции. Как отмечает Суспильне, погибший – бывший вице-мер Каменского и депутат от Батькивщины Александр Плахотник.

По данным правоохранителей, 28 марта около 8:20 водитель заметил тело мужчины на обочине дороги. Во время осмотра тела полицейскими было обнаружено огнестрельное ранение головы. Следователи устанавливают все обстоятельства инцидента, возбуждено уголовное производство по признакам умышленного убийства.

Руководитель информационно-аналитического отдела областной организации партии Батькивщина Владимир Федоров подтвердил информацию, что погиб именно Плахотник.

"Мы считаем, что это заказное убийство, мы все шокированы, готовим информацию по этому поводу", – сказал он.