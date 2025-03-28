В Дніпропетровській області знайшли мертвим ексвіцемера від Батьківщини Плахотніка

Олександр Плахотник (Фото: сторінка депутата у Facebook)

У Кам'янському районі Дніпропетровської області виявили загиблого чоловіка з вогнепальним пораненням голови, повідомили у поліції. Як зазначає Суспільне, загиблий – колишній віцемер Кам'янського та депутат від Батьківщини Олександр Плахотнік.

За даними правоохоронців, 28 березня близько 8:20 водій помітив тіло чоловіка на узбіччі дороги. Під час огляду тіла поліціянтами було виявлено вогнепальне поранення голови. Слідчі встановлюють всі обставини інциденту, відкрито кримінальне провадження за ознаками умисного вбивства.

Керівник інформаційно-аналітичного відділу обласної організації партії Батьківщина Володимир Федоров підтвердив інформацію, що загиблий саме Плахотнік.

"Ми вважаємо, що це замовне вбивство, ми всі шоковані, готуємо інформацію з цього приводу", – сказав він.