Россия продолжает нарушать Минск: погиб боец АТО, двое ранены

Российско-оккупационные войска продолжают обстреливать укрепления ВСУ из запрещенного минскими соглашениями вооружения

С начала сегодняшних суток в Донбассе зафиксировано 6 обстрелов позиций ВСУ со стороны боевиков. Погиб украинский военный, еще двое бойцов получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Там отметили, что российско-оккупационные войска продолжают обстреливать укрепления ВСУ из запрещенного минскими соглашениями вооружения.

На Луганском направлении боевики применили 120-мм минометы по позициям сил АТО вблизи Троицкого.

На Донецком направлении террористы неоднократно из минометов различных калибров, гранатометов и стрелкового оружия обстреливали украинские опорные пункты в пригороде Авдеевки.

"В общем, с начала сегодняшних суток зафиксировано 6 вражеских обстрелов. В результате этих действий, к сожалению, погиб украинский воин, еще двое наших защитников получили ранения", - сказано в сообщении.

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