Красный крест: Под Радой пострадали 16 человек
Отряды быстрого реагирования Красного Креста Украины оказали медицинскую помощь 14 гражданским гражданам и двум полицейским. Об этом сообщил командир отряда быстрого реагирования Национального общества Красного креста Украины Тарас Логинов, передает Укринформ.
"Во время сегодняшних протестов под Радой мы оказали помощь 14 гражданским и двум полицейским. В основном - закрытые черепно-мозговые травмы, рассечения головы, травмы конечностей и ожоги. Одного полицейского отправили сразу в "скорую" с травмой колена", - сообщил он.
Также в Красном Кресте отмечают, что работники отрядов быстрого реагирования фиксировали у участников протестов отравление газом.
Кроме того, сами правоохранители активно оказывали помощь друг другу.
В настоящее время задержаны и доставлены в участки полиции более 100 человек, которые оказывали сопротивление сотрудниками полиции.
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Начато уголовное производство по ст. 345 УК (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа).
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Во время проведения следственных действий на территории палаточного городка полицейские изъяли девять гранат РГД-5, запалы, "коктейли Молотова" и пять дымовых мин.
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