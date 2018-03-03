Красный крест: Под Радой пострадали 16 человек

Отряды быстрого реагирования Красного Креста Украины оказали медицинскую помощь 14 гражданским гражданам и двум полицейским

Отряды быстрого реагирования Красного Креста Украины оказали медицинскую помощь 14 гражданским гражданам и двум полицейским. Об этом сообщил командир отряда быстрого реагирования Национального общества Красного креста Украины Тарас Логинов, передает Укринформ.

"Во время сегодняшних протестов под Радой мы оказали помощь 14 гражданским и двум полицейским. В основном - закрытые черепно-мозговые травмы, рассечения головы, травмы конечностей и ожоги. Одного полицейского отправили сразу в "скорую" с травмой колена", - сообщил он.

Также в Красном Кресте отмечают, что работники отрядов быстрого реагирования фиксировали у участников протестов отравление газом.

Кроме того, сами правоохранители активно оказывали помощь друг другу.

В настоящее время задержаны и доставлены в участки полиции более 100 человек, которые оказывали сопротивление сотрудниками полиции.

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Начато уголовное производство по ст. 345 УК (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа).

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Во время проведения следственных действий на территории палаточного городка полицейские изъяли девять гранат РГД-5, запалы, "коктейли Молотова" и пять дымовых мин.

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