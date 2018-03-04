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В Донбассе ВСУ взяли в плен боевика-россиянина

04.03.2018 23:45
У задержанного боевика при себе нашли паспорт гражданина Российской Федерации
В Донбассе ВСУ взяли в плен боевика-россиянина
Фото: 57 окрема мотопіхотна бригада/Facebook

Военнослужащие 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ захватили в плен боевика незаконных вооруженных формирований, который оказался гражданином России. Об этом сообщается на странице бригады в Facebook.

У боевика при себе был российский паспорт и "временное удостоверение личности", выданное террористами ДНР.

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"Мировому сообществу в очередной раз показали, кто воюет на стороне незаконных самоформирований, и какая в Украине "гражданская война"", - говорится в сообщении. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
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