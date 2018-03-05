Депутат Госдумы попал под обстрел под Донецком - росСМИ
Депутат Госдумы, председатель партии Родина Алексей Журавлев сегодня попал под минометный обстрел под временно оккупированном Донецком. Об этом сообщают российские РИА Новости.
"Мы приехали на позиции батальона (боевиков , - ред.) Пятнашка и попали под обстрел из минометов. Один автомобиль выведен из строя, нам пришлось развернуться и уехать", - сказал Журавлев.
Источник Интерфакса сообщил, что депутат вместе с группой журналистов выехал из Донецка на одну из позиций недалеко от линии соприкосновения.
Все находившиеся в машине успели "вовремя покинуть ее и не пострадали". "Однако автомобилю нанесен непоправимый урон", - отмечается в сообщении.
5 марта 2018 года в Донбассе гибридные российские войска фактически сразу же сорвали объявленное накануне перемирие.
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