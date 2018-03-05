Депутат Госдумы попал под обстрел под Донецком - росСМИ

По информации пропагандистских СМИ страны-агрессора РФ, председатель партии Родина Алексей Журавлев не пострадал

Депутат Госдумы, председатель партии Родина Алексей Журавлев сегодня попал под минометный обстрел под временно оккупированном Донецком. Об этом сообщают российские РИА Новости.

"Мы приехали на позиции батальона (боевиков , - ред.) Пятнашка и попали под обстрел из минометов. Один автомобиль выведен из строя, нам пришлось развернуться и уехать", - сказал Журавлев.

Источник Интерфакса сообщил, что депутат вместе с группой журналистов выехал из Донецка на одну из позиций недалеко от линии соприкосновения.

Все находившиеся в машине успели "вовремя покинуть ее и не пострадали". "Однако автомобилю нанесен непоправимый урон", - отмечается в сообщении.

5 марта 2018 года в Донбассе гибридные российские войска фактически сразу же сорвали объявленное накануне перемирие.

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