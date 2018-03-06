Боевик угрожал наблюдателям штурмовой винтовкой - ОБСЕ

Вооруженный человек в военной форме заявил, что будет стрелять, если наблюдатели приблизятся к КПП

Международные наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ заявляют, что на территории Донбасса, контролируемой российскими наемникам, во время патрулирования представители организации попали под прицел автомата. Об этом говорится в отчете организации 5 марта.

"5 марта в 12:55, когда патруль СММ, состоящий из шести членов и двух бронемашин, направлялся с запада на восток к Казацкому (неподконтрольный правительству населенный пункт в 36 км к северо-востоку от Мариуполя), они увидели мужчину в одежде военного типа, вооруженного штурмовой винтовкой АК-74, который стоял на контрольно-пропускном пункте на восточном краю села.

В миссии указывают, что видели, как тот целился из штурмовой винтовки прямо в первый автомобиль миссии, который находился "примерно в 120 м к западу от КПП".

Наблюдатели заявляют, что остановились и водитель, приоткрыв дверь, попросил неизвестного опустить оружие и позвать старшего, однако тот выругался и сказал на русском: "Езжайте немедленно, если вы приблизитесь, я буду стрелять".

При этом отмечаются, что человек с автоматом он продолжал целиться в автомобиль наблюдателей, которые впоследствии вернулись на базу в Мариуполе.

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