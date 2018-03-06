В Исламском культурном центре в Киеве провели обыск

Сегодня в 06:30 утра правоохранители приехали с обыском в Исламский культурный центр в Киеве

В Исламском культурном центре в Киеве правоохранители провели обыск и изъяли якобы запрещенную литературу. Об этом сообщил муфтий Духовного управления мусульман Украины Саид Исмагилов в Facebook.

"Сегодня в 06:30 утра СБУ, полиция и представитель прокуратуры со своими понятыми, общим количеством около 20 человек приехали с обыском в Исламский культурный центр в Киеве, заблокировали как проезд в мечеть, так и вход во двор мечети. На месте в утренние часы присутствовал только охранник. Было предъявлено постановление на обыск и на поиск литературы "пропагандирующей культ насилия и жестокости, расовую, национальную или религиозную нетерпимость и дискриминацию", - написал Исмагилов.

По его словам, охраннику запретили сделать телефонный звонок, позвать других понятых либо же вызвать сотрудников Центра.

"Компания силовиков вместе с понятыми разделилась на несколько групп, а охранник физически мог находиться только с одной группой. Пока он по требованию открывал библиотеку и гимназию, другая группа с помощью лома выломала дверь в книжный магазин и проводила там обыск без представителей Исламского культурного центра. Были подброшены в книжный магазин и в учительскую комнату в гимназии общим количеством восемь книг", - добавил Исмагилов.

В это же время обыск проходил в квартире ответственного за библиотеку - шейха Тарика Сархана. Как утвеждает муфтий, Сархану под морозильную камеру были подброшены две книги, а затем изъяты и предъявлены в качестве доказательств.

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