Муфтий Исмагилов: Две запрещенные книги подбросили при обысках

Муфтий духовного управления мусульман Украины Саид Исмагилов предположил, что 54 экземпляра одной разрешенной книги были изъяты для массовости

В мечетях и исламских культурных центрах нет запрещенной литературы. Две книги, запрещенные в 2012 г одесским судом, систематически подбрасывают при обысках. Об этом заявил муфтий духовного управления мусульман Украины Саид Исмагилов журналистам на пресс-конференции, передает корреспондент LIGA.net.

Исмагилов отметил, что 6 марта 2018 года был проведен уже четвертый обыск. Во время первого обыска в феврале 2016 года в исламском культурном центре в Виннице ничего не изымалось. В апреле 2017 года был проведен обыск в исламском культурном центре в Сумах, в августе 2017 года обыск провели в мечети в Житомире, 6 марта 2018 года в исламском культурном центре Киева и на квартире ответственного за библиотеку центра шейха Тарика Сархана.

"Все эти обыски заканчивались одинаково. Была якобы найдена литература, которая не принадлежит мечетям и центрам", - сказал он.

Муфтий пояснил, что речь идет о двух книгах на русском языке "Отведение сомнений" и "Нарушение единобожия", запрещенных в 2012 году судом Одессы.

"Как сказано в постановлении суда, эти книги пропагандируют культ насилия и жестокости, расовую национальную и религиозную нетерпимость и дискриминацию", - пояснил он.

Исмагилов уточнил, что книги были изданы за границей организацией, также запрещенной судом.

"Ни в наших мечетях, ни в исламских культурных центрах никогда этих книг не было. Мы их не распространяли. Мы удивлены тем, что во время обысков подбрасываются именно эти две книги. Если бы список книг был шире, подбрасывали бы, наверно, еще что-то. Но поскольку есть постановление только по двум наименованиям, при обысках подбрасываются только они", - заявил он.

Остальные изъятые при обыске в Киеве книги, по его словам, не запрещены. Было изъято 54 экземпляра книги "Запрещенное и разрешенное в исламе", три брошюрки на арабском языке и пять книг "Отведение сомнений".

Исмагилов предположил, что 54 экземпляра одной разрешенной книги были изъяты для массовости.

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6 марта в Исламском культурном центре в Киеве правоохранители провели обыск и изъяли якобы запрещенную литературу.

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