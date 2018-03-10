Избиение Левченко расследуют как насилие против госдеятеля

Прокуратура открыла два уголовных дела по факту потасовок около гаража в Киеве, и расследует насилие против Левченко и хулиганство

Избиение народного депутата Юрия Левченко будут расследовать по статье "Насилие против государственного деятеля". Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.



В ЕДДР внесли ведомости по ч.2 ст.346 УК ("угроза или насилие против государственного или общественного деятеля"). Также как хулиганство расследуются потасовки во время инцидента.

9 марта возле гаража на улице Половецкой в Киеве произошла драка, когда сотрудники благоустройства демонтировали гараж и туда прибыли нардеп Левченко и депутат Киевсовета Святослав Кутняк.



По информации полиции, они пытались бросить бутылку с зажигательной смесью. Кутняк сообщил, что Левченко избили до потери сознания и брызнули в лицо газовым баллончиком.

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