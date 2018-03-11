Под Днепром произошло ДТП с пожаром, трое погибших: фото

Грузовик столкнулся с легковым автомобилем на трассе Киев-Луганск-Изварино в воскресенье утром, 11 марта; в ДТП также пострадали три человека

В Днепропетровской области на автодороге международного значения столкнулись легковой и грузовой автомобили, погибли три человека. Об этом сообщает пресс-служба областного управления ГСЧС.

Трагедия произошла в воскресенье утром, 11 марта, на 295-м км трассы Киев-Луганск-Изварино, вблизи села Богуслав Павлоградского района.

"В результате столкновения грузового автомобиля Mercedes "Мясной мясокомбинат" с легковым автомобилем ВАЗ-2112 возник пожар", - сообщили в ГСЧС.

Огонь уничтожил оба автомобиля на общей площади 20 кв. м.

Фото: dp.dsns.gov.ua

В ДТП погибли три человека, еще трое - пострадали, их доставили в больницу.

Причины трагического инцидента выясняют правоохранители.

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8 марта 2018 года в Польше в ДТП с микроавтобусом и грузовиком погибли двое украинцев, четверо пострадали.

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