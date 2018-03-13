Взрыв в микроавтобусе в Донецке: ОБСЕ сообщила подробности

По данным ОБСЕ, взрыв произошел 9 марта в Кировском районе захваченного гибридными войсками РФ Донецка, погибли два человека

Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ рассказали подробности инцидента, который произошел во временно оккупированном Донецке 9 марта. Об этом сообщили сегодня LIGA.net в пресс-службе миссии.

"СММ уточняла сообщения СМИ о жертвах среди гражданского населения вследствие взрыва в Кировском районе Донецка. 10 марта в больнице Донецка наблюдатели поговорили с четырьмя женщинами и двумя мужчинами. На лицах всех из них были видимые ранения, в том числе синяки и порезы, пять из шести собеседников имели глазные повязки", - отметили в пресс-службе.

Некоторые из них сообщили наблюдателям ОБСЕ, что 9 марта в качестве пассажиров они ехали в микроавтобусе по Кировскому району в направлении автодороги Н-15, когда увидели мужчину, бежавшего к микроавтобусу с криком: "Остановите автобус!".

"Его преследовал автомобиль с вооруженными мужчинами в одежде военного типа. Они сказали, что автобус притормозил, чтобы позволить мужчине зайти внутрь, но когда он приблизился, автомобиль врезался в него и прижал к автобусу. Тогда пассажиры заметили в руках мужчины ручную гранату, которая сработала, когда его прижали к автобусу", - подчеркнули в пресс-службе.

По их словам, вследствие взрыва окна автобуса разбились, а их ранения вызваны осколками гранаты и разбитым стеклом.

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Медперсонал областной клинической больницы имени Калинина в Донецке сообщил ОБСЕ, что у них на лечении находится пассажир автобуса (мужчина), получивший осколочные ранения брюшной полости.

Сотрудники морга в больнице имени Калинина в Донецке рассказали, что 9 марта к ним доставили тела погибших в результате взрыва мужчины и женщины.

"На улице Бахметьева, неподалеку от перекрестка с улицы Поченкова в Кировском районе наблюдатели видели несколько пар использованных латексных перчаток, а также разбросанные проспиртованные тампоны и окровавленные бумажные полотенца. Трое местных жителей сообщили, что 9 марта в 11:00 они слышали взрыв возле перекрестка улиц Бахметьева и Поченкова, а, прибыв на место события, они увидели, что оно огорожено лентой и оцеплено членами "ДНР", - подчеркнули в пресс-службе.

Они также добавили, что видели окровавленных людей рядом с поврежденным микроавтобусом "Mercedes-Benz Vito", а через 15 минут после взрыва прибыли несколько карет скорой помощи.

12 марта 2018 года в Госпогранслужбе сообщили, что в Донецке в результате взрыва гранаты в микроавтобусе погибли два человека, еще шестеро получили ранения.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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