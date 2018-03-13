На полигоне Широкий Лан произошел пожар: погиб военный

Из-за нарушения правил безопасности при пользовании печью в одной из палаток произошло возгорание, сообщили в пресс-службе Сухопутных войск ВСУ

На 235-м общевойсковом полигоне Широкий Лан в Николаевской области в результате пожара погиб военнослужащий, еще семеро пострадали. Об этом в своем Facebook сообщает пресс-служба Сухопутных войск ВСУ.

В ночь на 13 марта, около 04:00, военные суточного наряда палаточного городка, расположенного на полигоне, заметили возгорание палатки. Бойцы вывели оттуда своих сослуживцев и принялись тушить огонь.

"Во время пожара один военнослужащий погиб, семь получили ожоги различной степени", - говорится в сообщении.

Пострадавшие госпитализированы в военный госпиталь, угрозы их жизни нет.

По предварительным данным, возгорание произошло "в результате нарушения правил безопасности при пользовании печью".

По факту пожара и гибели военного назначено служебное расследование. На место происшествия выехал командующий Сухопутными войсками, сообщили в пресс-службе.

В то же время на официальной странице 92-й отдельной мехбригады ВСУ в Facebook сообщается, что 12 марта 2018-го на полигоне была проведена проверка пожарной безопасности палаточного городка, которая "не выявила нарушений".

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Пресс-служба военной прокуратуры Южного региона сообщает, что по данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 412 УК (неосторожное уничтожение военного имущества, повлекшее тяжкие последствия).

Как отметили в прокуратуре, пожар произошел "в результате неосторожного обращения одного из военнослужащих с горюче-смазочными материалами". В тот момент в палаточном городке находились 15 военнослужащих 92-й бригады.

21 февраля 2018 года в зоне боевых действий в Донбассе в результате неосторожного обращения с оружием погиб военный.

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