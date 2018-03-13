СБУ разоблачила попытку вербовки украинца спецслужбами России

По данным СБУ, сотрудники ФСБ пытались склонить жителя Черниговщины к сотрудничеству, угрожая штрафом и лишением возможности контактировать с родными

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили очередную попытку вербовки спецслужбами страны-агрессора жителя Черниговской области. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что житель одного из приграничных населенных пунктов Черниговской области периодически выезжал на территорию РФ, чтобы посетить своих родственников. Во время очередной поездки украинец был задержан правоохранительными органами России за якобы нарушение таможенных правил.

По данным СБУ, представители ФСБ пытались склонить мужчину к негласному сотрудничеству, угрожая ему штрафом, запретом въезда и лишением возможности контактировать с родными. От него требовали собирать сведения о силах и средствах защиты государственной границы Украины и размещения военных объектов.

Вернувшись домой мужчина сразу обратился в СБУ и дал показания относительно обстоятельств его вербовки и поставленных перед ним задач.

2 марта в Украину из страны-агрессора России вернулись двое незаконно задержанных и удерживавшихся там пограничника - Игорь Дзюбак и Богдан Марцонь.

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