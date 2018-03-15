В Донбассе в жилом доме произошел взрыв: есть погибшие и раненые

В Доброполье в квартире, по предварительным данным, взорвалась граната; один человек погиб, еще один получил ранения

В Доброполье Донецкой области в квартире многоэтажного дома произошел взрыв, в результате которого погиб мужчина и была ранена женщина. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Сегодня утром, 15 марта, жительница этого дома услышала в соседней квартире взрыв и сообщила об этом правоохранителям.

Выяснилось, что в момент происшествия в квартире находился ее 23-летний владелец и его бывшая жена, 30-летняя мать троих детей.

В результате взрыва мужчина погиб, а женщина с телесными повреждениями была доставлена в больницу для медосмотра (без госпитализации).

Фото: police.dn.ua

Полицейские установили, что взрывное устройство - предварительно, это была граната - погибший приобрел у местного жителя. Сейчас подозреваемый задержан.

Читайте также: Во Львовской области в жилом доме взорвался газ

По данному факту открыты уголовные производства по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами) и ст. 115 УК (умышленное убийство) с пометкой "самоубийство".

9 марта 2018 года во временно оккупированном Донецке произошел взрыв, были погибшие и раненые.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.