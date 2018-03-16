ОБСЕ: Боевики согнали под Луганск 160 грузовиков и 50 танков
Беспилотник специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировал передвижение военной техники боевиков недалеко от временно оккупированного Луганска. Об этом сообщает LIGA.net пресс-служба ОБСЕ.
"По данным воздушного наблюдения от 12 марта в неподконтрольных правительству районах были обнаружены 10 танков неустановленного типа и 12 единиц буксируемой артиллерии к юго‑востоку от Миусинска", - отметили в пресс-службе.
ОБСЕ также зафиксировала около 70 бронированных машин военного типа.
Беспилотник миссии обнаружил 15 единиц предположительно буксируемой артиллерии возле Бугаевки (37 км к юго‑западу от Луганска), 18 танков, 19 единиц буксируемой артиллерии (неустановленного типа) и шесть единиц самоходной артиллерии (неустановленного типа), а также около 90 бронированных машин военного типа вблизи Мирного, что в 28 километрах к юго‑западу от Луганска.
"31 танк неустановленного типа находился неподалеку от Круглика, что в 31 километрах к юго‑западу от Луганска", - уточнили в пресс-службе.
30 ноября 2018 года ОБСЕ в четырех временно оккупированных приграничных районах Донбасса зафиксировали передвижение грузовиков боевиков.
ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.
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