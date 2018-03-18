Застрелился 29-летний летчик-герой АТО Владислав Волошин

Выстрел из пистолета услышала жена, которая находилась с ним дома

В Николаеве 18 марта совершил самоубийство ветеран войны в Донбассе 29-летний летчик-штурмовик Владислав Волошин. Об этом сообщает пресс-служба полиции Николаевской области.

Волошин застрелился, по предварительной информации, из боевого пистолета марки ПМ без номерных знаков в собственной квартире.



"Семья находилась дома вместе с мужем, выстрел из комнаты услышала жена. На место происшествия прибыли медики и следственно-оперативная группа Ингульского отдела полиции. Пострадавший был срочно госпитализирован, но в больнице скорой медицинской помощи скончался от полученных повреждений", - говорится в сообщении.



Родственники сообщили полицейским, что он в последнее время находился в подавленном состоянии и высказывал тревожные намерения.



Правоохранители открыли уголовное производство по статье "Умышленное убийство", как того требует процедура в подобных случаях.



30 декабря 2017 года глава Николаевской ОГА Алексеем Савченко подписал приказ о назначении Владислава Волошина и.о. директора КП "Николаевский международный аэропорт". С июля 2017 года он был заместителем директора аэропорта.



Летчик Волошин - бывший пилот штурмовика Су-25 299-й Николаевской бригады тактической авиации в звании капитан, совершил 33 боевых вылета до запрета использования авиации в Донбассе Минскими договоренностями.



29 августа 2014 года его самолет сбили террористы. Он катапультировался и приземлился на оккупированной территории. С переломом руки, благодаря координации куратора из штаба АТО, он прошел мимо блокпостов российских наемников и выбрался к позициям ВСУ.

В 2015 году российская пропаганда обвинила Волошина в катастрофе малайзийского боинга. Он якобы выпустил по пассажирском самолету ракету "воздух-воздух". Эта версия была опровергнута международным следствием.



Из армии Волошин уволился в связи с болезнью младшего ребенка. Он награжден орденом За мужество ІІІ степени.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.