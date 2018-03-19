В суд ушло обвинение против прокурора-предателя из Донецка

По данным прокуратуры, 41-летний предатель занимает должность "начальника управления надзора за исполнением законов Генеральной прокуратуры ДНР"

Прокуратура Донецкой области направила в суд обвинительный акт против прокурора-предателя, который работает на боевиков террористической организации ДНР. Об этом сообщил спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко в Facebook.

"Под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области завершено досудебное расследование преступной деятельности бывшего работника органов прокуратуры Украины. В ходе досудебного расследования установлено, что житель Донецка, будучи с октября 2014 уволенным по собственному желанию с должности начальника одного из отделов прокуратуры Донецкой области, с 2015 года сотрудничает с террористической организацией ДНР", - сказано в сообщении.

По данным прокуратуры, в настоящее время 41-летний предатель занимает должность "начальника управления надзора за исполнением законов Генеральной прокуратуры ДНР".

"Подельник террористов и до сих пор занимает свою псевдодолжность, предоставляет преступные приказы, санкционирует незаконные задержания, приводы и поиски лиц и совершает другие противоправные действия, направленные на нарушение конституционных прав граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории Донецкой области", - отметил Лысенко.

Действия обвиняемого квалифицированы как участие и содействие деятельности террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины).

В настоящее время обвинительный акт направлен в суд для проведения заочного судебного разбирательства.

Мужчине грозит до 15 лет за тюрьмы.

Ранее сообщалось, что сотрудники СБУ заблокировали новые попытки кремлевских пропагандистов популяризировать в Интернете так называемую Житомирскую народную республику.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.