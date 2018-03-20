В Донбассе горе-мать бросила на автостанции в коробке младенца

В Нацполиции Луганской области отметили, что жизни девочки ничего не угрожает

Недалеко от автостанции поселка Троицкое Луганской области неизвестная женщина оставила в коробке новорожденную девочку. Об этом у себя в Facebook сообщила спикер ГУ Нацполиции в Луганской области Татьяна Погукай.

"Сотрудники луганской милиции обращаются к гражданам за помощью в розыске женщины, которая ночью вблизи автостанции Троицкого в картонной коробке оставила свою новорожденную девочку. Примерный возраст девочки - один месяц", - отметила Погукай.

По ее словам, жизни ребенка ничего не угрожает, она находится под наблюдением врачей.

27 октября 2017 года полиция Киева разыскала мать, которая оставила 9-месячного ребенка у входа в метро Вокзальная и пошла пить.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.