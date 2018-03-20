В Одессе на взятке в $2 тыс разоблачили врача-эксперта - СБУ

По данным спецслужбы, подозреваемый требовал от местного жителя $2 тыс за содействие в получении заключения судебно-психиатрической экспертизы

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой разоблачили на взятке врача-эксперта одного из профильных медицинских учреждений Одессы. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что подозреваемый требовал от местного жителя $2 тыс за содействие в беспрепятственном получении заключения судебно-психиатрической экспертизы. Оперативники спецслужбы задокументировали получение врачом $1 тыс - первой части неправомерной выгоды.

Сотрудники СБУ задержали врача возле места работы во время получения второй половины взятки.

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 368-4 Уголовного кодекса Украины (подкуп лица, предоставляющего публичные услуги).

Фото: ssu.gov.ua

Ему грозит лишение свободы на срок от четырех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Ранее сообщалось, что в Одессе арестовали гражданина России, владельца международного оператора телефонной связи, который, по данным СБУ, связывал боевиков на временно оккупированных территориях с их кураторами в РФ.

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