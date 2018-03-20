Луценко и Авакова просят взять под контроль смерть Волошина
Верховная Рада просит генерального прокурора Юрия Луценко и министра внутренних дел Арсена Авакова контролировать расследование смерти 29-летнего летчика-героя АТО Владислава Волошина. С такой просьбой с парламентской трибуны обратился депутат от Блока Петра Порошенко Давид Макарьян, передает корреспондент LIGA.net.
"Мы обращаемся к генпрокурору Юрию Луценко и министру внутренних дел Арсену Авакову с просьбой взять расследование этого дела под личный контроль и проинформировать о расследовании", - сказал он.
Первый вице-спикер Ирина Геращенко отметила, что весь парламент поддерживает это обращение.
Народные депутаты почтили память героя минутой молчания.
18 марта 2018 года совершил самоубийство ветеран войны в Донбассе 29-летний летчик-штурмовик Владислав Волошин.
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