СБУ заблокировала финансовые операции с Крымом и Донбассом

По данным СБУ, винницкая коммерческая структура обеспечивала прием платежей с РОS-терминалов, функционирующих на временно оккупированных территориях

Сотрудники Службы безопасности Украины заблокировали финансовые операции с временно оккупированными территориями. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

В рамках открытого уголовного производства правоохранители установили, что одна из винницких коммерческих структур обеспечивает прием платежей с РОS-терминалов, функционирующих на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма, а также из интернет-ресурсов небанковских финучреждений.

Сотрудники СБУ задокументировали, что дельцы осуществляют непосредственную техническую поддержку и обслуживание серверов, задействованных в противоправной деятельности. Они, в частности, обеспечивали прикрытие незаконного механизма через использование процессинговой системы как технологической прокладки между терминалами теневого рынка услуг другим процессинговым сервисом.

Во время обысков в офисных помещениях коммерсантов правоохранители изъяли документацию с доказательствами нелегальной деятельности платежной системы, жесткие диски, ноутбуки, компьютеры, на которых может содержаться информация в электронном виде, подтверждающая функционирование указанной платежной системы на территории, подконтрольной террористическим организациям ДНР/ЛНР.

Во время обыска сотрудники СБУ для недопущения блокирования работы предприятия не отключали и не изымали серверы. Вся компьютерная техника, незадействованная в проведении финансовых сделок, после соответствующей проверки в максимально сжатые сроки будет возвращена владельцам.

Досудебное расследование продолжается.

Ранее сегодня сообщалось, что сотрудники Службы безопасности Украины совместно с военной прокуратурой Харьковского гарнизона сил АТО блокировали поставки автомобилей для незаконных вооруженных формирований террористической организации ЛНР.

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