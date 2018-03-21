СБУ изъяла более 3 тонн янтаря в Житомирской области
21.03.2018 18:05
Спецслужба провела обыски у подозреваемых в организации незаконного оборота янтаря в Олевском районе
На месте событий (фото: flickr СБУ)
В Житомирской области сотрудники СБУ изъяли более 3 тонн необработанного янтаря. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Спецслужба провела обыски у подозреваемых в организации незаконного оборота янтаря в областном центре и населенных пунктах Олевского района.
Правоохранители обнаружили расфасованный по фракциям янтарь, "черную бухгалтерию" предпринимателей и средства для скупки и добычи янтаря.
14 февраля возле села Осова Ровенской области между группой добытчиков янтаря и работниками полиции произошла стычка, в результате которой пятеро правоохранителей получили ранения.
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