СБУ изъяла более 3 тонн янтаря в Житомирской области

Спецслужба провела обыски у подозреваемых в организации незаконного оборота янтаря в Олевском районе

В Житомирской области сотрудники СБУ изъяли более 3 тонн необработанного янтаря. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Спецслужба провела обыски у подозреваемых в организации незаконного оборота янтаря в областном центре и населенных пунктах Олевского района.

Правоохранители обнаружили расфасованный по фракциям янтарь, "черную бухгалтерию" предпринимателей и средства для скупки и добычи янтаря.

14 февраля возле села Осова Ровенской области между группой добытчиков янтаря и работниками полиции произошла стычка, в результате которой пятеро правоохранителей получили ранения.

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