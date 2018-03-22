На админгранице с Крымом СБУ задержала дезертира

Задержанная женщина подозревается в том, что не покинула оккупированный полуостров в 2014 году, хотя проходила службу в ВМС Украины

Сотрудники Службы безопасности задержали дезертира на пункте пропуска Каланчак на административной границе с Крымом. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Бывшая мичман Военно-Морских Сил ВСУ в 2014 году не вернулась на материковую часть государства, согласно указанию Министерства обороны и Генерального штаба ВСУ. Военнослужащий был объявлен в розыск военной прокуратурой", - говорится в сообщении.

Сотрудники спецслужбы получили информацию, что женщина планирует выехать из Крыма для переоформления документов и задержали ее во время пересечения админграницы.

По факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 358 (подделка документов) УК, решается вопрос об избрании меры пресечения для задержанной.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.