В Карпатах спасли туристов из Польши и Испании
В Верховинском районе Ивано-Франковской области 21 марта заблудились двое иностранных туристов - граждане Польши и Испании. Их нашли вечером того же дня, сообщает Радио Свобода.
Согласно сообщению Ивано-Франковской ОДА, 26-летний поляк и 24-летняя испанка сбились с маршрута при спуске с горы Поп Иван в село Дземброня.
"В 20:20 на склоне горы Ушастый камень спасатели нашли туристов в удовлетворительном состоянии. Их провели в полонину Смотрич, где совместно со спасателями временно остановилась для отдыха и ночлега в приспособленной для пребывания людей деревянной хижине", - говорится в сообщении.
Утром туристов из горной долины провели в село Дземброня.
5 февраля 2018 года спасатели нашли четырех туристов, которые потерялись в Карпатах.
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