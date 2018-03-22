В Карпатах спасли туристов из Польши и Испании

Двое иностранных туристов заблудились 21 марта в Карпатах при спуске с горы Поп Иван в село Дземброня

В Верховинском районе Ивано-Франковской области 21 марта заблудились двое иностранных туристов - граждане Польши и Испании. Их нашли вечером того же дня, сообщает Радио Свобода.

Согласно сообщению Ивано-Франковской ОДА, 26-летний поляк и 24-летняя испанка сбились с маршрута при спуске с горы Поп Иван в село Дземброня.

"В 20:20 на склоне горы Ушастый камень спасатели нашли туристов в удовлетворительном состоянии. Их провели в полонину Смотрич, где совместно со спасателями временно остановилась для отдыха и ночлега в приспособленной для пребывания людей деревянной хижине", - говорится в сообщении.

Утром туристов из горной долины провели в село Дземброня.

5 февраля 2018 года спасатели нашли четырех туристов, которые потерялись в Карпатах.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.