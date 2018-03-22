В Луцке столкнулись маршрутки: 11 пострадавших

Следователи предварительно выяснили, что маршрутное такси остановилось на остановке, где в него въехала другая маршрутка

Сегодня в Луцке столкнулись маршрутные такси, вследствие чего были травмированы одиннадцать пассажиров, двое из них госпитализированы. Об этом сообщает пресс-служба полиции Волынской области.

Следователи предварительно выяснили, что маршрутное такси остановилось на остановке, где в него въехала другая маршрутка.

По данному факту начато уголовное производство по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК.

19 марта в Киевской области четыре человека погибли и один пострадал в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика.

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