В Луцке столкнулись маршрутки: 11 пострадавших
Сегодня в Луцке столкнулись маршрутные такси, вследствие чего были травмированы одиннадцать пассажиров, двое из них госпитализированы. Об этом сообщает пресс-служба полиции Волынской области.
Следователи предварительно выяснили, что маршрутное такси остановилось на остановке, где в него въехала другая маршрутка.
По данному факту начато уголовное производство по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК.
19 марта в Киевской области четыре человека погибли и один пострадал в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика.
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