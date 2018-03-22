Похищение бронзового бюста Леси Украинки: подозреваемых задержали

Полиция задержала двух жителей Святошинского района Киева, один из которых ранее судимый за грабеж и хранение наркотиков

Полиция Киева задержала двух подозреваемых в похищении бронзового бюста Леси Украинки с фасада музея. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Подозреваемые - два жителя Святошинского района, один из которых ранее судимый за грабеж и хранение наркотиков.

"Мы установили, что 33-летний и 32-летний киевляне похитили мемориальную доску, разбили ее на маленькие куски и сдавали их в пункты приема металлолома. Одну часть доски мы изъяли и приобщили к уголовному производству в качестве вещественного доказательства", - отметил начальник киевской полиции Андрей Крищенко.

На время расследования задержанным избрали меру пресечения - домашний арест: одному - круглосуточный, второму - с 22:00 до 06:00 часов.

По факту открыто уголовное дело по ч. 4 ст. 185 УК (кража, совершенная в крупных размерах). Мужчинам грозит до восьми лет лишения свободы.

Ночью 3 марта в Киеве неизвестные похитили с фасада музея Леси Украинки бюст писательницы и памятную доску. Никаких других повреждений на фасаде нет. В музее отметили, что похитили не просто изделие из цветного металла, а памятку истории и культуры, которая не тиражировалась.



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