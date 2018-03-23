Боевики сорвали перемирие в Донбассе - штаб

Было осуществлено шесть выстрелов из минометов калибром 120 мм по Авдеевке

После двух суток соблюдения режима тишины боевики в Донбассе обстреляли из минометов Авдеевку. Об этом сообщает пресс-служба штаба АТО.

Всего было осуществлено шесть выстрелов из минометов калибром 120 мм по населенному пункту.

По предварительной информации, разрушены два приусадебных дома и сарай.

На Луганском направлении обстрелов со стороны боевиков не зафиксировано.

Напомним, 21-22 марта в зоне АТО обстрелы не фиксировались.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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