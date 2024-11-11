Перебежчики из КНДР передали Украине листовки с призывом к северокорейцам дезертировать
В Сеуле представители объединения северокорейских перебежчиков передали украинскому посольству в Южной Корее листовки, призывающие военных из Северной Кореи не участвовать в войне против Украины и дезертировать. Об этом сообщает Yonhap.
Организация "Корпус пропаганды перебежчиков", объединяющая бывших северокорейских солдат и родственников служивших в армии КНДР, передала эти листовки для дальнейшего распространения среди северокорейских военных в России. Открытки содержат призывы к дезертирству и инструкции, как это осуществить.
Кроме того, активисты подготовили аудиозаписи с аналогичными сообщениями. Такие же материалы они планируют передать украинским военным в Брюсселе, вместе с письмом, призывающим к применению психологической войны против военных из КНДР.
В письме отмечается, что целенаправленная психологическая кампания может способствовать массовому дезертирству северокорейских солдат.
- 4 ноября 2024 года Европа и Южная Корея призвали КНДР вывести солдат из России и прекратить поставки вооружения для войны против Украины.
- В тот же день президент Зеленский заявил, что Россия перебросила в Курскую область около 11 000 военнослужащих из Северной Кореи.
- 5 ноября министр обороны Умеров заявил, что у военнослужащих ВСУ были первые боестолкновения с солдатами из КНДР.