Перебіжчики з КНДР передали Україні листівки із закликом до північнокорейців дезертувати

Листівки містять заклики до дезертирства та інструкції, як це здійснити

Північнокорейські військові на кордоні з Південною Кореєю (Фото: ЕРА/YONHAP)

У Сеулі представники об'єднання північнокорейських перебіжчиків передали українському посольству в Південній Кореї листівки, які закликають військових із Північної Кореї не брати участі у війні проти України та дезертувати. Про це повідомляє Yonhap.

Організація "Корпус пропаганди перебіжчиків", що об'єднує колишніх північнокорейських солдатів та родичів тих, хто служив в армії КНДР, передала ці листівки для подальшого розповсюдження серед північнокорейських військових у Росії. Листівки містять заклики до дезертирства та інструкції, як це здійснити.

Окрім того, активісти підготували аудіозаписи з аналогічними повідомленнями. Такі ж матеріали вони планують передати українським військовим у Брюсселі разом із листом, який закликає до застосування психологічної війни проти військових із КНДР.

У листі зазначається, що цілеспрямована психологічна кампанія може сприяти масовому дезертирству північнокорейських солдатів.

4 листопада 2024 року Європа та Південна Корея закликали КНДР вивести солдатів з Росії та припинити постачання озброєння для війни проти України.

Того самого дня президент Зеленський заявив, що Росія перекинула до Курської області близько 11 000 військовослужбовців з Північної Кореї.

5 листопада міністр оборони Умєров заявив, що військовослужбовці ЗСУ мали перше боєзіткнення з солдатами з КНДР.