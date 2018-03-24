В Донбассе из-за разрыва снаряда погиб военный, еще один - ранен

По предварительной информации, двое военных были ранены из-за неосторожного обращения с боеприпасами. Для одного из них ранения оказались смертельными

В одной из бригад, которая выполняет задания на линии боевого соприкосновения, по предварительной информации, в результате неосторожного обращения с боеприпасами, получил ранения несовместимые с жизнью один военнослужащий. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Еще один военный ранен. Он доставлен в лечебное учреждение, ему оказана необходимая медпомощь.

Продолжается выяснение обстоятельств инцидента.

По состоянию на 18:00 24 марта в Донбассе зафиксировано пять обстрелов боевиками позиций ВСУ. Российско-оккупационные войска продолжают срывать договоренности о полном прекращении огня

По данным штаба, огонь из гранатометов различных типов боевики вели в районе Каменки. Также гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие оккупанты трижды применили по защитникам Лебединского.

На луганском направлении оккупанты из стрелкового оружия обстреляли позиции ВСУ возле Счастья. Вследствие вражеского огня ни один украинский воин не пострадал.

Ситуация по всей линии разграничения контролируется бойцами ВСУ.

В СММ ОБСЕ сообщили, что за одни сутки в Донбассе раздалось более ста взрывов.

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