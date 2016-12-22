Хакеры из РФ использовали Android для слежки за ВСУ - CrowdStrike

Компания по кибербезопасности CrowdStrike выяснила, что российские хакеры отслеживали украинскую артиллерию через программу на Android

Хакерская группа, связанная с российским правительством, вероятно, использовала вредоносные программы на устройствах Android для отслеживания украинской артиллерии с конца 2014 до 2016 года. Об этом говорится в новом отчете компании по кибербезопасности CrowdStrike, передает Reuters.

Установленная на Android программа могла установить связь и узнать географическое расположение украинской артиллерии через заражение устройств, которыми пользовались ВСУ на наводки ударов по вражеским позициям, говорится в докладе.

Программа, которая использовалась для отслеживания украинской артиллерии, является одной из версий программ, которые были задействованы для взлома Национального комитета Демократической партии, заявил соучредитель CrowdStrike Дмитрий Альперович.

Он добавил, что высокий уровень потерь украинской артиллерии от этого приложения может служить доказательством того, что именно российская хакерская группа "Фантастический Медведь" является ответственной за кибератаку.

"Они не могут быть независимыми от группы или преступной группировки, они должны находиться в тесном контакте с российскими военным", - заявил Альперович.

Эта программа была доступна на страницах, используемых украинской артиллерии в российской социальной сети ВКонтакте, сообщают в CrowdStrike.

22 декабря 2016 года сообщалось, что по словам украинских чиновников, дроны стоимостью миллионы долларов, которые США передали для борьбы против боевиков и гибридной армии РФ, оказались неэффективными против глушения и взломов.

Читайте также: Bellingcat: В 2014 году армия РФ вторглась в Украину

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.











