Геращенко: Помилование должно способствовать освобождению пленных

Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко надеется, что помилование президентом девятерых человек разблокирует процесс освобождения заложников

То, что президент Петр Порошенко помиловал девять человек, должно способствовать обмену пленными между украинской стороной и боевиками на Донбассе. Об вице-спикер Верховной Рады, представитель в гуманитарной подгруппе минского процесса Ирина Геращенко написала у себя в Facebook.

"Я очень благодарна президенту за этот акт милосердия, по его преданные усилия сделать все возможное и невозможное для освобождения заложников", - заявляет она.

Геращенко также напомнила, что украинская сторона в ближайшие дни освободит из-под стражи 15 ранее судимых за преступления лиц в качестве акта гуманизма.

22 декабря 2016 года сообщалось, что Порошенко издал указ о помиловании девяти осужденных. Указ датирован 20 декабря 2016 года.

21 ноября на переговорах трехсторонней группы в Минске представители террористических организаций ЛДНР пообещали отпустить "под домашний арест" подростков, которых раньше они задержали, обвинив в "диверсиях".

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