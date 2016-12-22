Рада разрешила семьям итальянских дипломатов работать в Украине

Теперь членам семей украинских и итальянских дипломатов разрешено работать на территории Италии и Украины, как и гражданам страны пребывания

Верховная Рада проголосовала за ратификацию соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Республики Италия об оплачиваемой трудовой деятельности членов семей дипломатического, штатного консульского, административного и технического персонала дипломатических представительств и консульских учреждений, аккредитованных в двух странах. Об этом сообщает корреспондент ЛІГА.net.

Законопроект №0116 поддержали 235 депутатов.

Принятое решение позволит членам семей украинских и итальянских дипломатов работать на территории Италии и Украины на условиях, предусмотренных для граждан страны пребывания.

Для этого члены семей дипломатов должны будут подтвердить свой статус в порядке, предусмотренном Соглашением.

20 декабря 2016 года Италия приняла решение выделить Украине 1 млн евро на гуманитарную помощь.

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