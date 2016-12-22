Порошенко наградил 72 украинских военных за участие в АТО

Четверо украинских военных отмечены наградами посмертно

Президент Петр Порошенко наградил 72 военнослужащих, которые принимали участие и получили ранения во время боевых действий в Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Орденом За мужество III степени награждены восемь военных, из которых четверо погибли во время артиллерийских обстрелов.

"Среди награжденных военных - Александр Яцун, который с ноября 2014 по апрель 2015 года выполнял задание в зоне проведения АТО. Он защищал международный аэропорт Донецк, нес службу в Опытном и Водяном. 19 апреля 2015 года во время обстрелов боевиками украинских позиций получил пулевое ранение несовместимо с жизнью", - отмечается в сообщении.

Орденом За мужество III степени также награжден раненый матрос Александр Фрайтаг, который с августа 2014 нес службу на передовых позициях в зоне проведения АТО.

Он выполнял боевые задачи в Широкино. В октябре 2016 года своевременно обнаружил диверсионно-разведывательную группу боевиков и вступил в бой с противником, в результате чего получил тяжелые ранения.

Медалью Защитник Отечества отмечено 64 военных, получивших ранения в зоне проведения АТО.

19 ноября президент наградил государственными наградами 16 военнослужащих ВСУ и одного полицейского.

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