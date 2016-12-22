На украинцев оказывают давление при въезде в РФ - ГПСУ

Госпогранслужба в очередной раз рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в РФ без лишней необходимости

Граждане Украины, которые вынуждены часто посещать Российскую Федерацию, жалуются на психологическое и даже физическое давление со стороны правоохранительных органов страны-агрессора. Об этом помощник председателя Госпогранслужбы Олег Слободян написал у себя в Facebook.

"Известно, что спецслужбы РФ ведут учет граждан Украины, которые постоянно ездят в РФ с помощью пограничной базы "Каскад-Поток". В зоне риска: лица, которые постоянно пересекают Украинско-российскую границу по частным делам, имеют родственников в приграничных районах РФ, владеют автомобилем российской регистрации", - пишет Слободян.

По его словам, при срабатывании базы "Каскад-Поток", российские пограничники изымают у гражданина Украины паспорт и вызывают его на допрос. В ходе допроса спецслужбы запугивают украинских граждан и угрожают запретить въезд на территорию РФ. Иногда встречаются случаи вымогательства денежных средств, отметил Слободян.

“В основном задаются вопросы о личном участии в АТО или участии близких родственников, общественно-политической обстановке в Украине и сотрудничестве со структурами СБУ", - сообщает он.

В связи с этим Госпогранслужба в очередной раз рекомендует украинцам воздержаться от поездок в РФ без лишней необходимости.

22 декабря 2016 года глава МИД Павел Климкин заявил, что Украина должна двигаться в направлении того, чтобы контролировать тех, кто приезжает из России.

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